Госдума одобрила законопроект об учете в пенсии срока службы добровольцем

На пленарном заседании Госдумы был одобрен в первом чтении законопроект, который позволит зачислять время службы в добровольческих формированиях в стаж для назначения пенсии за выслугу лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения». Он отметил, что справедливо учитывать в выслугу лет участников СВО срок их пребывания в добровольческих формированиях. Согласно пояснительной записке к законопроекту, время нахождения в зоне СВО будет учитываться при назначении пенсии для сотрудников МВД, ФСИН и Росгвардии. Они смогут рассчитывать на пенсию при выслуге 20 и более лет, включая службу в добровольческом формировании.

На пленарном заседании Госдумы был одобрен в первом чтении законопроект, который позволит зачислять время службы в добровольческих формированиях в стаж для назначения пенсии за выслугу лет. Об этом стало известно 3 декабря с официального сайта ГД.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения». Он отметил, что справедливо учитывать в выслугу лет участников специальной военной операции (СВО) срок их пребывания в добровольческих формированиях.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, время нахождения в зоне СВО будет учитываться при назначении пенсии для сотрудников МВД, ФСИН и Росгвардии. Они смогут рассчитывать на пенсию при выслуге 20 и более лет, включая службу в добровольческом формировании.