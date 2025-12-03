Рязань
Голикова: самыми востребованными профессиями в России станут швеи и сварщики
Самыми востребованными рабочими профессиями в России в ближайшие семь лет станут швеи и сварщики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на награждении победителей конкурса «Лучший по профессии».

По ее словам, прогноз потребностей трудовых ресурсов уже практически сформирован. Голикова отметила, что именно представители этих специальностей будут наиболее нужны рынку труда в долгосрочной перспективе. Она выразила благодарность рабочим, их коллективам и семьям «за вклад в технологическое лидерство и суверенитет страны».

Министр труда Антон Котяков добавил, что интерес к конкурсу растет: компании предлагают расширять перечень номинаций, и в следующем году их будет не менее 25.