Госдума: некоторые россияне могут в два раза меньше платить за коммуналку
Многодетные семьи в России имеют право на получение скидки не менее 30% при оплате ЖКУ. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на заявление Сергея Колунова, заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ.

«Многодетные семьи могут получить скидку на оплату услуг ЖКХ, размер которой устанавливается региональными властями. В каждом регионе размер скидки свой, однако минимальный размер установлен федеральным законом и составляет 30%", — приводит его слова ТАСС.

Колунов отметил, что размер скидки может варьироваться в зависимости от региона. Например, в Московской области для многодетных семей предусмотрены льготы до 50%, как сообщает «Газета.Ru».

Парламентарий уточнил, что льгота начисляется автоматически после получения соответствующего статуса. В различных регионах также освобождают от оплаты за содержание жилого помещения полностью или частично. Многодетные семьи могут рассчитывать на компенсацию взносов за капитальный ремонт, а также на субсидии и пособия, которые покрывают расходы на коммунальные услуги.

Кроме того, депутат сообщил, что в некоторых регионах страны существуют программы льготного или бесплатного подключения к коммунальным сетям, а также программы поддержки ремонта и улучшения жилищных условий.