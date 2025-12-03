Рязань
Дети бойцов СВО смогут бесплатно получить путевки в лагеря в Рязанской области
Соответствующие поправки в закон региона «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Рязанской области» опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости». Изменения внесли в пункт 6, статьи 4 закона. Путевки в специализированные смены для одаренных или социально активных детей, а теперь и для детей из семей бойцов СВО, на базах детских оздоровительных лагерей Рязанской области будут оплачивать на 100%.

Изменения внесли в пункт 6, статьи 4 закона. Путевки в специализированные смены для одаренных или социально активных детей, а теперь и для детей из семей бойцов СВО, на базах детских оздоровительных лагерей Рязанской области будут оплачивать на 100%.