Дети бойцов СВО смогут бесплатно получить путевки в лагеря в Рязанской области

Соответствующие поправки в закон региона «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Рязанской области» опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости». Изменения внесли в пункт 6, статьи 4 закона. Путевки в специализированные смены для одаренных или социально активных детей, а теперь и для детей из семей бойцов СВО, на базах детских оздоровительных лагерей Рязанской области будут оплачивать на 100%.

