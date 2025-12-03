Более 20 водителей в Рязанской области поймали за нарушениями во время рейдов

Накануне рязанские полицейские проводили рейды по перевозке детей. 2 декабря сотрудники ГАИ зафиксировали 22 нарушения правил перевозки детей. На водителей составлены административные материалы.