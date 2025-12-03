Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 79.55 / 78.50 03/12 12:55
Нал. EUR 91.75 / 92.67 03/12 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
676
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
825
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 419
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 013
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Андрей Костин: снижение ключевой ставки ЦБ станет позитивным сигналом для фондового рынка

Глава ВТБ Андрей Костин в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 1» отметил, что снижение ключевой ставки Банка России окажет положительное влияние на фондовый рынок. Он выразил уверенность, что дальнейшееуменьшение ставки создаст благоприятные условия для увеличения инвестиций.

«Мы надеемся, что ключевая ставка продолжит снижаться. Это будет способствовать тому, что граждане начнут активнее инвестировать в фондовый рынок», — заявил Костин, добавив, что банки будут следовать за изменениямиключевой ставки Центрального банка.

Напомним, 24 октября совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 17% до 16,5%. Несмотря на это, уровень инфляции по-прежнему превышает 4% в годовом исчислении, и Центробанк продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику для достижения своих целей по инфляции.