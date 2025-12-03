Андрей Костин: снижение ключевой ставки ЦБ станет позитивным сигналом для фондового рынка

Глава ВТБ Андрей Костин в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 1» отметил, что снижение ключевой ставки Банка России окажет положительное влияние на фондовый рынок. Он выразил уверенность, что дальнейшееуменьшение ставки создаст благоприятные условия для увеличения инвестиций.

«Мы надеемся, что ключевая ставка продолжит снижаться. Это будет способствовать тому, что граждане начнут активнее инвестировать в фондовый рынок», — заявил Костин, добавив, что банки будут следовать за изменениямиключевой ставки Центрального банка.

Напомним, 24 октября совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 17% до 16,5%. Несмотря на это, уровень инфляции по-прежнему превышает 4% в годовом исчислении, и Центробанк продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику для достижения своих целей по инфляции.