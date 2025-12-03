Актриса рязанского театра получила награду на фестивале «Виват, театр!»
Эксперты отметили ее за роль Лики в спектакле «Белые кораблики» по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» и книге «Детская книга войны. Дневники 1941-1945» в постановке Филиппа Гуревича.
Актриса Рязанского ТЮЗа Мария Деханова получила награду на фестивале «Виват, театр!». Об этом сообщила пресс-служба театра.
Фото: Рязанский ТЮЗ