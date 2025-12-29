Жителя Касимовского района задержали за производство синтетических наркотиков

Сотрудники УМВД задержали 30-летнего жителя Касимовского района, который организовал лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленник, ранее судимый за сбыт наркотиков, использовал свое домовладение в деревне Клоково как склад, а в соседнем поселке Сынтул наладил процесс производства наркотиков. Он нашел информацию о заработке на изготовлении наркотиков в интернете и получил необходимые материалы и инструкции от анонимных кураторов.

Во время обысков в его домах найдены электронная мешалка, более 30 контейнеров с химическими веществами, а также готовый наркотик весом 2,8 грамма. В общей сложности изъяли около 27 килограммов прекурсоров.

Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.

Фото: Рязанская полиция.