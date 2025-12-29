Жители Скопина пожаловались на проблему с вывывозом мусора

Жители Скопина сообщили о проблеме с вывозом мусора на улице Октябрьская, 29. Об этом сообщает Telegram-канал «Скопин народный». По словам горожан, отходы не вывозят уже около двух месяцев, несмотря на заверения администрации о регулярном обслуживании площадки два раза в неделю.

По словам горожан, отходы не вывозят уже около двух месяцев, несмотря на заверения администрации о регулярном обслуживании площадки два раза в неделю. Жители утверждают, что неоднократно обращались в городскую администрацию, но ответа и реальных действий не получили.

С жалобой жители обратились к губернатору Рязанской области Павлу Малкову и попросили разобраться в ситуации.

Фото: «Скопин народный».