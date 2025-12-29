Зеленский заявил о готовности переговоров с Россией
Киев шаг за шагом обсуждает с Западом детали возможного мирного плана. Зеленский заявил, что в скором времени на Украине пройдут дополнительные консультации с США на уровне советников. «Мы готовы на соответствующие форматы», — цитируют политика.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности переговоров с Россией. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на СМИ.
