Зеленский заявил о готовности переговоров с Россией

Киев шаг за шагом обсуждает с Западом детали возможного мирного плана. Зеленский заявил, что в скором времени на Украине пройдут дополнительные консультации с США на уровне советников. «Мы готовы на соответствующие форматы», — цитируют политика.