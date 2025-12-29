Рязань
ВС России за декабрь освободили 32 населенных пунктов в зоне СВО
Отмечается, что ВСУ активных наступательных действий не предпринимают, сосредоточились на обороне. Российская армия ведёт наступление практически по всему фронту. Кроме того, ВС РФ осталось пройти менее 20 км до Сум.

ВС России за декабрь освободили 32 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом пишет RT cо ссылкой на начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Отмечается, что ВСУ активных наступательных действий не предпринимают, сосредоточились на обороне.

Российская армия ведёт наступление практически по всему фронту.

Кроме того, ВС РФ осталось пройти менее 20 км до Сум.