ВС России за декабрь освободили 32 населенных пунктов в зоне СВО

Отмечается, что ВСУ активных наступательных действий не предпринимают, сосредоточились на обороне. Российская армия ведёт наступление практически по всему фронту. Кроме того, ВС РФ осталось пройти менее 20 км до Сум.