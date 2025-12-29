ВС РФ завершили освобождение населенного пункта Диброва в ДНР

Также за сутки подразделения группировки войск «Запад» отразили атаки формирований ВСУ, включающих иностранных наемников. Российские войска поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 360 военнослужащих. Российские средства ПВО сбили за сутки 2 оперативно-тактические ракеты «Гром» и 140 беспилотников ВСУ самолетного типа.