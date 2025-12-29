Врач рассказал, какие напитки лучше выбрать для новогоднего стола

Врач-гастроэнтеролог посоветовал для новогоднего стола выбирать ферментированные, свежевыжатые овощные соки, травяные отвары и минералку. Он отметил, что натуральные лимонады и соки могут содержать много сахара, что вредно для здоровья. Лучше, по словам медика, подавать соки в разбавленном виде, например, смесь моркови, огурца, яблока с лаймом и имбирем. Также полезны домашний квас, комбуча без избытка сахара, кефир, отвары мяты с шиповником и настои имбиря, корицы и цитрусовой цедры.

Врач рассказал, какие напитки лучше выбрать для новогоднего стола. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

