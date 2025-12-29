Валерий Дмитриев стал главой Сараевского округа
Валерия Дмитриева назначили главой Сараевского округа Рязанской области сроком на пять лет. Об этом пишет ИД «Пресса». Решение приняли единогласно депутаты на заседании Сараевской окружной Думы 25 декабря.
