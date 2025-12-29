В зимние выходные в Рязанском театре драмы пройдут показы «Новогодней мИлодрамы»

На зимних каникулах в Рязанском театре драмы можно будет посмотреть новогоднюю комедию. Премьера запланирована на 2 января 2026 года; показы «Новогодней мИлодрамы» пройдут вплоть до 11 января дважды в день. Возрастное ограничение: 12+.

Постановка повествует о рязанской супружеской паре. Алиса и Анатолий поженились в новогоднюю ночь 25 лет назад, но две недели назад Алиса подала на развод: ее муж целыми днями стругает табуретки и уже полгода ищет работу. Им предстоит преодолеть семейный кризис с помощью ревности, смеха и осознания того, что они все еще любят друг друга.

Параллельно в историю вплетается драма другой семьи — художника и полицейской. Также на сцене появляется сын Алисы и Анатолия, который находит свою любовь в канун Нового года.

В спектакле заняты: заслуженный артист России Олег Пичурин, почетные работники культуры и искусства Рязанской области Юрий Борисов и Валерий Рыжков, а также артисты драматического театра Марианна Гордеева, Мария Звонарева и Анастасия Солохина.

