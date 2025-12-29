Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
-4°
Втр, 30
-7°
Срд, 31
-10°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 79.06 / 78.50 29/12 12:55
Нал. EUR 92.37 / 92.92 29/12 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
21 минуту назад
138
Опубликован график работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в ...
30 минут назад
70
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
642
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
823
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В зимние выходные в Рязанском театре драмы пройдут показы «Новогодней мИлодрамы»
На зимних каникулах в Рязанском театре драмы можно будет посмотреть новогоднюю комедию. Премьера запланирована на 2 января 2026 года; показы «Новогодней мИлодрамы» пройдут вплоть до 11 января дважды в день. Возрастное ограничение: 12+.

На зимних каникулах в Рязанском театре драмы можно будет посмотреть новогоднюю комедию. Премьера запланирована на 2 января 2026 года; показы «Новогодней мИлодрамы» пройдут вплоть до 11 января дважды в день.

Постановка повествует о рязанской супружеской паре. Алиса и Анатолий поженились в новогоднюю ночь 25 лет назад, но две недели назад Алиса подала на развод: ее муж целыми днями стругает табуретки и уже полгода ищет работу. Им предстоит преодолеть семейный кризис с помощью ревности, смеха и осознания того, что они все еще любят друг друга.

Параллельно в историю вплетается драма другой семьи — художника и полицейской. Также на сцене появляется сын Алисы и Анатолия, который находит свою любовь в канун Нового года.

В спектакле заняты: заслуженный артист России Олег Пичурин, почетные работники культуры и искусства Рязанской области Юрий Борисов и Валерий Рыжков, а также артисты драматического театра Марианна Гордеева, Мария Звонарева и Анастасия Солохина.

Возрастное ограничение: 12+.

Фото: Рязанский театр драмы / Евгения Сосулина.