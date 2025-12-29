В ВТБ сообщили об устроении сбоя в работе онлайн-сервиса и банкоматов

Специалисты ВТБ успешно устранили неполадки, которые вызывали сбои в работе сайта, банкоматов и мобильного приложения банка. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ. «Сегодня днем часть наших клиентов могла столкнуться с ограничениями в работе ВТБ Онлайн, а также банкоматов и карт. В настоящий момент все системы работают штатно, неполадки устранены», — говорится в официальном сообщении банка. В ВТБ также отметили, что все средства по отклоненным операциям будут автоматически возвращены пользователям в ближайшее время.

Специалисты ВТБ успешно устранили неполадки, которые вызывали сбои в работе сайта, банкоматов и мобильного приложения банка. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

«Сегодня днем часть наших клиентов могла столкнуться с ограничениями в работе ВТБ Онлайн, а также банкоматов и карт. В настоящий момент все системы работают штатно, неполадки устранены», — говорится в официальном сообщении банка. В ВТБ также отметили, что все средства по отклоненным операциям будут автоматически возвращены пользователям в ближайшее время.

Напомним, что 29 декабря пользователи трех российских банков — Сбербанка, ВТБ и Т-Банка — сообщили о проблемах с денежными переводами. Однако в Сбербанке и Т-банке подтвердили, что с их стороны сбоев не зафиксировано.

Пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК) подтвердила информацию о сбое в обработке операций по картам у одного из банков, добавив, что это не влияет на сохранность средств клиентов.