В Сочи женщина пыталась спастись из полыхающего здания и упала с высоты
В Сочи женщина пыталась спастись из полыхающего здания, не удержалась и упала с высоты. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧП Сочи».
Пожар произошел 28 декабря на улице Транспортной. По данным канала, возгорание началось в автосервисе и распространилось на соседние склады и здание.
Пострадали три человека. Женщину, которая выпала из окна, госпитализировали с переломом позвоночника, уточнили в посте.
Отмечается, что площадь пожара превысила одну тысячу квадратных метров.
Видео с места происшествия доступно по
Кадры взяты из Telegram-канала «ЧП Сочи».