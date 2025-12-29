В Сочи женщина пыталась спастись из полыхающего здания и упала с высоты

В Сочи женщина пыталась спастись из полыхающего здания, не удержалась и упала с высоты. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧП Сочи».

Пожар произошел 28 декабря на улице Транспортной. По данным канала, возгорание началось в автосервисе и распространилось на соседние склады и здание.

Пострадали три человека. Женщину, которая выпала из окна, госпитализировали с переломом позвоночника, уточнили в посте.

Отмечается, что площадь пожара превысила одну тысячу квадратных метров.

Видео с места происшествия доступно по ссылке .

Кадры взяты из Telegram-канала «ЧП Сочи».