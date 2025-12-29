В Рязанском театре кукол в феврале состоится премьера хоррор-балета «Жизель»
В Рязанском театре кукол в феврале состоится премьера хоррор-балета «Жизель». Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.
Над спектаклем работают:
- Автор идеи проекта — Лауреат премии Президента РФ Константин Кириллов;
- Автор либретто и режиссёр-постановщик — лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь Олег Жюгжда;
- Сценография и костюмы — Анна Репина;
- Куклы — лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь Лариса Микина-Прободяк;
- Музыкальный руководитель и аранжировка — Заслуженный работник культуры РФ Альбина Шестакова;
- Хореография — Алексей Ищук;
- Художник по свету — Георгий Горазеев;
- Помощник режиссёра — Ирина Кошевая.
Возрастное ограничение 16+.