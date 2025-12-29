Рязань
В Рязанском театре кукол в феврале состоится премьера хоррор-балета «Жизель»
В Рязанском театре кукол в феврале состоится премьера хоррор-балета «Жизель». Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Отмечается, что увидеть его можно будет 27 и 28 февраля 2026 года.

Над спектаклем работают:

  • Автор идеи проекта — Лауреат премии Президента РФ Константин Кириллов;
  • Автор либретто и режиссёр-постановщик — лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь Олег Жюгжда;
  • Сценография и костюмы — Анна Репина;
  • Куклы — лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь Лариса Микина-Прободяк;
  • Музыкальный руководитель и аранжировка — Заслуженный работник культуры РФ Альбина Шестакова;
  • Хореография — Алексей Ищук;
  • Художник по свету — Георгий Горазеев;
  • Помощник режиссёра — Ирина Кошевая.

Возрастное ограничение 16+.