В рязанском СИЗО прошла церемония бракосочетания
Согласно внутренним правилам учреждения, церемония проходила без участия гостей и музыки. Регистрация брака состоялась в присутствии сотрудников ЗАГСа и администрации следственного изолятора. Молодожены обменялись обручальными кольцами. Им вручили свидетельство о заключении брака. Отмечается, что у молодых людей за плечами более 12 лет совместной жизни. У них есть общий ребенок. Создать семью планировали до задержания мужчины.
