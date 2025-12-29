В рязанском Лесопарке отменили открытие катка

Напомним, открытие катка в Лесопарке было запланировано на 29 декабря. Однако из-за погодных условий его перенесли. «В связи с погодными условиями сегодня открытие катка отменяется», — отметили в посте.