В Рязанской области с помощью ИИ раскрыли 60 преступлений и задержали 11 человек

В Рязанской области активно реализуются технологии искусственного интеллекта. С начала года с помощью ИИ удалось раскрыть 60 преступлений и задержать 11 разыскиваемых лиц.
ИИ активно применяется и в других регионах России. Технологии используются для анализа видеозаписей с городских камер. В сфере здравоохранения ИИ помогает анализировать медицинские снимки, в дистанционном мониторинге пациентов и автоматизации документооборота. Также в государственном управлении искусственный интеллект упрощает работу с документами и запросами граждан.
В июне при правительстве был создан Центр развития ИИ, который систематизирует все технологии искусственного интеллекта, применяемые в регионах. «Региональные власти получили „единое окно“, через которое можно не только получить консультацию по внедрению, но и выбрать готовое решение для пилотирования», — отметил Дмитрий Григоренко.