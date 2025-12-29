В Рязанской области с помощью ИИ раскрыли 60 преступлений и задержали 11 человек

В Рязанской области с начала года благодаря ИИ раскрыли 60 преступлений и задержали 11 разыскиваемых, сообщает «Ъ» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. ИИ активно используется и в других регионах России — для анализа видео с камер, медицинских снимков, дистанционного мониторинга пациентов и автоматизации документооборота. В госуправлении ИИ упрощает работу с документами и запросами граждан. В июне при правительстве создан Центр развития ИИ, который объединяет технологии из разных регионов. Региональные власти получают «единое окно» для консультаций и выбора готовых решений для пилотных проектов, отметил Григоренко.

ИИ активно применяется и в других регионах России. Технологии используются для анализа видеозаписей с городских камер. В сфере здравоохранения ИИ помогает анализировать медицинские снимки, в дистанционном мониторинге пациентов и автоматизации документооборота. Также в государственном управлении искусственный интеллект упрощает работу с документами и запросами граждан.

В июне при правительстве был создан Центр развития ИИ, который систематизирует все технологии искусственного интеллекта, применяемые в регионах. «Региональные власти получили „единое окно“, через которое можно не только получить консультацию по внедрению, но и выбрать готовое решение для пилотирования», — отметил Дмитрий Григоренко.