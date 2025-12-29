В Рязани затопило Октябрьский городок
В Рязани затопило Октябрьский городок. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Инцидент произошел утром 29 декабря. Очевидцы сняли затопленную улицу.
«Сегодня в Октябрьском городке „Венеция“. Причина потопа неизвестна», — отметили в посте.
Из-за аварии в Октябрьском городке отключили холодную воду.