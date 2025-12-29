В России запустят «семейный» рейтинг крупнейших работодателей

В России планируют запустить «семейный» рейтинг крупнейших работодателей. Об этом на совещании кабмина заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, инициатива реализуется по поручению президента.

По ее словам, инициатива реализуется по поручению президента. Власти также продолжат внедрение корпоративного демографического стандарта, а также строительство и капитальный ремонт детских садов.

Кроме того, правительство намерено повысить доступность групп продленного дня в школах. Для женщин, которые хотят изменить карьерную траекторию, предложат бесплатные программы переобучения с акцентом на востребованные на рынке труда навыки, отметила Голикова.