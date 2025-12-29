В России запретили исполнять постановления иностранных уголовных судов

Владимир Путин подписал закон, который запрещает исполнение на территории страны решений иностранных уголовных и международных судов. Этот документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно новому закону, решения иностранных судов, обладающих полномочиями в области уголовного судопроизводства, не подлежат исполнению в России, если они приняты без участия российской стороны. Запрет также распространяется на постановления международных судебных органов, чья компетенция не основана на международных договорах России или резолюциях Совета Безопасности ООН.

