В России введут ГОСТ на работу квестов

Отмечается, что на квест-комнаты для лиц старше 18 лет появится новый ГОСТ. Он будет содержать требования к организации квестов и безопасности, в том числе, к помещениям, оборудованию, техническим элементам и персоналу. Стандарт призван снизить риски для участников. «Закреплены требования к наличию и исправности средств связи между участниками и организаторами квеста, закреплен регламент требований к техническому состоянию и исправности используемого оборудования и декораций, а также установлены требования к обеспечению возможности экстренного прекращения проведения квеста и оперативной эвакуации участников», — сообщили в Росстандарте. Документ вступит в силу 1 декабря 2026 года.

