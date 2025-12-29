В России повысится ставка НДФЛ для иноагентов с 1 января

С 1 января 2026 года в России вступит в силу закон, который устанавливает повышенную налоговую ставку для иностранных агентов. Об этом пишет Интерфакс. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что иноагенты лишатся налоговых льгот и будут обязаны уплачивать единый налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 30%. «Те, кто предал нашу страну, будут платить в бюджет государства налоги в большем размере», — отметил Володин в своем канале. Кроме того, с 28 января вводится новый закон, усиливающий контроль за мигрантами. В рамках этого закона МВД и органы управления образованием будут оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов.

С 1 января 2026 года в России вступит в силу закон, который устанавливает повышенную налоговую ставку для иностранных агентов. Об этом пишет Интерфакс.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что иноагенты лишатся налоговых льгот и будут обязаны уплачивать единый налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 30%. «Те, кто предал нашу страну, будут платить в бюджет государства налоги в большем размере», — отметил Володин в своем канале.

Кроме того, с 28 января вводится новый закон, усиливающий контроль за мигрантами. В рамках этого закона МВД и органы управления образованием будут оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов.