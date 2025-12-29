В Кремле заявили о скором телефонном разговоре Трампа и Путина
В Кремле заявили о скором телефонном разговоре президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
