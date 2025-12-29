В Калужской области три подростка погибли из-за отравления выхлопными газами

В поселке Воротынск Калужской области три подростка погибли из-за отравления выхлопными газами в гараже. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

17-летняя Ксюша и 16-летний Сережа решили провести время с 19-летним Владом, который предложил им укрыться от холода в своем гараже.

Когда родные подростков начали беспокоиться о них, они нашли их в задымленном боксе.

Двое были уже мертвы. Влада, владельца автомобиля, доставили в больницу, но он тоже скончался там через некоторое время. Причиной трагедии стало отравление угарным газом, выделяющимся от работающего двигателя.

Фото: Плохие новости 18+