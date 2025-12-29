В Иркутской области избили до смерти юношу и оставили на теле оскорбления ручкой

В Иркутской области жестоко убили 20-летнего молодого человека. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Юношу сначала избили до смерти, а затем надругались над его телом, написав оскорбления на его теле ручкой.

В расправе участвовали два человека в возрасте 18 и 19 лет. Также в компании тогда находился 14-летний подросток, на которого старшие после инцидента попытались переложить вину: ему угрожали, чтоб он не молчал.

Местные жители выразили недовольство по поводу растущей преступности и распространения наркотиков в поселке.

Фото: Плохие новости 18+