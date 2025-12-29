В Госдуму внесут проект о едином формате цен на весовые товары

В Госдуму внесут законопроект о едином формате указания цен на весовые товары в магазинах. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, передает «Парламентская газета». Инициативу подготовила группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым.

Инициативу подготовила группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым. Авторы отмечают, что сейчас цены на одинаковые товары могут указывать за килограмм, за 100 граммов или только за часть упаковки, например за 100 граммов сыра.

Депутаты считают, что такая практика мешает покупателям сравнивать цены и выбирать выгодные предложения, что приводит к лишним тратам. Законопроект предлагает установить единый формат: для продуктов одного типа цену будут указывать за 1 килограмм или 100 граммов, а для жидкостей — за 1 литр или 100 миллилитров.