В Госдуме прокомментировали информацию о запрете рекламы в Telegram

Госдума не собирается запрещать рекламу в мессенджере Telegram. Об этом сообщил Антон Горелкин, первый зампред думского комитета по информационной политике, в своем Telegram-канале. Он отметил, что перспективы Telegram на российском рекламном рынке становятся все более ясными, так как платформа одной из первых поддержала закон о маркировке интернет-рекламы. Горелкин подчеркнул, что Telegram предлагает разнообразные рекламные форматы, включая официальную рекламную платформу, размещения у блогеров и в чат-ботах. Однако он также указал на осторожность крупных рекламодателей, которые планируют свои бюджеты на 2026 год, учитывая неопределенность в отношении иностранных площадок.

Госдума не собирается запрещать рекламу в мессенджере Telegram. Об этом сообщил Антон Горелкин, первый зампред думского комитета по информационной политике, в своем Telegram-канале.

Он отметил, что перспективы Telegram на российском рекламном рынке становятся все более ясными, так как платформа одной из первых поддержала закон о маркировке интернет-рекламы.

Горелкин подчеркнул, что Telegram предлагает разнообразные рекламные форматы, включая официальную рекламную платформу, размещения у блогеров и в чат-ботах. Однако он также указал на осторожность крупных рекламодателей, которые планируют свои бюджеты на 2026 год, учитывая неопределенность в отношении иностранных площадок.

Напомним, что с 1 сентября вступил в силу закон о запрете рекламы на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций. За нарушение этого закона физическим лицам грозит штраф до 20 тысяч рублей, а юридическим — до 500 тысяч рублей.