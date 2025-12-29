В центре Рязани произошло ДТП с участием Porsche
По словам очевидцев, авария случилась вечером 29 декабря на улице Соборной. Отмечается, что столкнулись Porsche и Renault. Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.
