В 2026 году в России не будет шестидневных рабочих недель
Отмечается, что в следующем году после новогодних праздников длинных выходных не будет. В феврале, марте, мае и июне россияне смогут отдохнуть только 3 дня подряд. Ранее появилось расписание выходных и праздничных дней в 2026 году.
