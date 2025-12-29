В 2026 году в России не будет шестидневных рабочих недель

Отмечается, что в следующем году после новогодних праздников длинных выходных не будет. В феврале, марте, мае и июне россияне смогут отдохнуть только 3 дня подряд. Ранее появилось расписание выходных и праздничных дней в 2026 году.

