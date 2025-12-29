В 2025 году каждый россиян прочитал около 9 книг — исследование

В 2025 году каждый читающий житель России в среднем прочитал или прослушал девять книг. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ и общества «Знание», передает РИА Новости.

Согласно опросу, за год хотя бы одну книгу прочитали 62% россиян. Самыми активными читателями оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга — в этих городах на одного человека в среднем приходится 13 книг в год.

Также исследование показало, что для многих россиян важна начитанность партнера: 38% опрошенных считают принципиальным, чтобы их супруг или возлюбленный увлекался чтением.