Ушла из жизни певица Татьяна Дасковская, исполнившая «Прекрасное далеко»

Певица Татьяна Дасковская, известная своими исполнениями песен в советских кинофильмах, скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-театр. ру».

Дасковская родилась 25 июня 1946 года в Москве и получила образование дирижера хора.

Ее карьера началась в 1971 году с дебюта в фильме «Вера, Надежда, Любовь», где она исполнила песню «Будь со мной». За свою долгую карьеру на «Мосфильме» и киностудии имени М. Горького она приняла участие в озвучивании более 200 фильмов. Среди самых известных ее работ — исполнение песни «Прекрасное далеко» в телефильме «Гостья из будущего», а также песни из таких картин, как «Точка, точка, запятая… «, «Лиловый шар», «Кольца Альманзора», «Жили три холостяка» и «Одиноким предоставляется общежитие».

В 1999 году Татьяна Дасковская переехала в Германию, где продолжила свою карьеру как актриса театра и вокалистка.

Она была похоронена на Заборьевском кладбище в Московской области, городском округе Домодедово.