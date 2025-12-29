ТРЦ «Марко Молл»: график работы в праздничные дни
В новогодние праздники скорректировано время работы рязанского ТРЦ «Марко Молл».
31 декабря:
- Магазины «Марко Молл» работают с 10:00 до 20:00;
- Супермаркет «Магнит» с 9:00 до 22:00;
- Развлекательный центр «Мисти Парк» с 10:00 до 20:00;
- Кинокомплекс «Пять звезд» с 10:00 до 20:00.
1 января:
- Магазины «Марко Молл» работают с 13:00 до 22:00;
- Супермаркет «Магнит»: с 10:00 до 22:00;
- Развлекательный центр «Мисти Парк» с 13:00 до 22:00;
- Кинокомплекс «Пять звезд» с 13:00 до 22:00.
Со 2 января 2026 года ТРЦ «Марко Молл» работает в обычном режиме.
Обязательно учитывайте эту информацию, планируя посещение центра.