Трамп заявил, что территориальный вопрос является одним из нерешенных вопросов по Украине

Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что в процессе урегулирования конфликта достигнут огромный прогресс. Президент США отметил, что на переговорах по Украине остается один-два сложных нерешенных вопроса. Одним из таких он назвал территориальный вопрос. По словам Трампа, Украина должна будет решать вопросы урегулирования на референдуме или одобрять их в парламенте. Лидер США не исключил достижения договоренности по Украине уже через несколько недель.

