Трамп: атака на резиденцию Путина произошла в «деликатный момент»

«Вы знаете, сейчас деликатный момент во времени. Сейчас неподходящее время. Одно дело переходить к нападению. Совсем другое — нападать на его дом», — сказал он журналистам. Трамп добавил, что атаку Киева нельзя считать «оборонительными действиями». Он отметил, что «очень разозлился», узнав о случившемся. Также американский лидер напомнил, что не стал предоставлять Украине ракеты Tomahawk. Напомним, ВСУ пытались атаковать госрезиденцию Путина в ночь на 29 декабря.

Президент США Дональд Трамп заявил, что атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина произошла в «деликатный момент». Его слова 29 декабря передало РИА Новости.

«Вы знаете, сейчас деликатный момент во времени. Сейчас неподходящее время. Одно дело переходить к нападению. Совсем другое — нападать на его дом», — сказал он.

Трамп добавил, что атаку Киева нельзя считать «оборонительными действиями». Он отметил, что «очень разозлился», узнав о случившемся.

Также американский лидер напомнил, что не стал предоставлять Украине ракеты Tomahawk.

Напомним, ВСУ пытались атаковать госрезиденцию Путина в Новгородкой области в ночь на 29 декабря. Киев применил 91 БПЛА дальнего действия. Президент России в телефонном разговоре с Трампом заявил, что террористические действия ВСУ «не останутся без ответа».