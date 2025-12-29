Сотни рязанцев остались без холодной воды
Сотни рязанцев остались без холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».
В понедельник, 29 декабря, c 09:30 до 17:00 холодную воду отключили по адресам:
- Октябрьский городок, дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 23-а, 24, 24-а, 25, 26, 27, 28, 32.