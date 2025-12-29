Скопинцев предупредили об изменении в работе дежурно-диспетчерской службы

Жителей Скопин предупредили об изменении в работе дежурно-диспетчерской службы. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации. С 1 января 2026 года прекращается прием звонков по телефону 2-21-35. Все обращения будут обрабатываться круглосуточно через Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Скопинского округа. Горожанам настоятельно рекомендуется использовать единственный номер для экстренных вызовов — 112.