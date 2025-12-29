Синоптики рассказали, когда в Рязанскую область придет потепление

Потепление после нескольких морозных дней ожидается на третьи сутки нового года. 3 января на фоне облачной погоды местами возможен снег. Ночная температура ожидается от -11°C до -6°C, а дневная — от -5°C. В Гидрометцентре уточнили, что потепление будет связано с изменением высотных воздушных потоков на западные.

Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придет потепление. Об этом сооющает ТАСС со ссылкой на прогностические данные Гидрометцентра.

Потепление после нескольких морозных дней ожидается на третьи сутки нового года.

3 января на фоне облачной погоды местами возможен снег. Ночная температура ожидается от -11°C до -6°C, а дневная — от -5°C.

В Гидрометцентре уточнили, что потепление будет связано с изменением высотных воздушных потоков на западные.