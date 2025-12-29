Шесть пьяных водителей поймали в Рязанской области за выходные

Всего за выходные в регионе зафиксировали 834 нарушения ПДД, в том числе 6 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 3 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также выявлен 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения повторно. В ходе рейдов выявлены 20 нарушений, совершенные пешеходами. 14 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления. Выявлено более 10 нарушений, связанных с перевозкой детей.

