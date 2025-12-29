Рязанский облсуд рассмотрел жалобу журналиста Комарова на арест

18 декабря Советский районный суд Рязани продлил меру пресечения в виде заключения под стражу директору сетевого издания «Своя колокольня» на три месяца, по 21 марта 2026 года. Позже Комаров подал апелляционную жалобу. 29 декабря рязанский облсуд оставил без изменения постановление Советского районного суда Рязани о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Рязанский облсуд рассмотрел жалобу журналиста Михаила Комарова на арест. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе облсуда.

18 декабря Советский районный суд Рязани продлил меру пресечения в виде заключения под стражу директору сетевого издания «Своя колокольня» на три месяца, по 21 марта 2026 года. Позже Комаров подал апелляционную жалобу.

29 декабря рязанский облсуд оставил без изменения постановление Советского районного суда Рязани. Комаров продолжит находиться в СИЗО.

Напомним, рязанского журналиста задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского. Позже Комарову добавили еще один эпизод вымогательства. По версии следствия, главред «Своей колокольни» вымогал 420 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений в Telegram-каналах [на избрании меры пресечения озвучивалась информация, что Комарову подконтрольны рязанские «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань», «Неприличная Рязань», «Усы Зызина"].

Подробней по теме можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.

Фото: пресс-служба облсуда.