Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
-4°
Втр, 30
-7°
Срд, 31
-10°
ЦБ USD 77.45 -0.24 30/12
ЦБ EUR 91.48 0.27 30/12
Нал. USD 79.00 / 78.50 29/12 18:20
Нал. EUR 92.50 / 93.98 29/12 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
5 часов назад
1 187
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
669
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
867
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 445
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанский облсуд рассмотрел жалобу журналиста Комарова на арест
18 декабря Советский районный суд Рязани продлил меру пресечения в виде заключения под стражу директору сетевого издания «Своя колокольня» на три месяца, по 21 марта 2026 года. Позже Комаров подал апелляционную жалобу. 29 декабря рязанский облсуд оставил без изменения постановление Советского районного суда Рязани о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Рязанский облсуд рассмотрел жалобу журналиста Михаила Комарова на арест. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе облсуда.

18 декабря Советский районный суд Рязани продлил меру пресечения в виде заключения под стражу директору сетевого издания «Своя колокольня» на три месяца, по 21 марта 2026 года. Позже Комаров подал апелляционную жалобу.

29 декабря рязанский облсуд оставил без изменения постановление Советского районного суда Рязани. Комаров продолжит находиться в СИЗО.

Напомним, рязанского журналиста задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского. Позже Комарову добавили еще один эпизод вымогательства. По версии следствия, главред «Своей колокольни» вымогал 420 тысяч рублей у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина за непубликацию сведений в Telegram-каналах [на избрании меры пресечения озвучивалась информация, что Комарову подконтрольны рязанские «Усы Куракиной», «аТипичная Рязань», «Неприличная Рязань», «Усы Зызина"].

Подробней по теме можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.

Фото: пресс-служба облсуда.