Рязанцы стали активнее пользоваться банковскими картами — исследование

В Рязанской области в среднем на одного жителя приходится около трех банковских карт. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. На начало октября у жителей региона было почти 3,4 млн банковских карт, что на 6% больше, чем годом ранее.

На начало октября у жителей региона было почти 3,4 млн банковских карт, что на 6% больше, чем годом ранее. С января по сентябрь рязанцы совершили более 398 млн безналичных операций на сумму около 770 млрд рублей.

Доля снятия наличных составила менее 3% от всех операций. В основном жители региона оплачивали товары и услуги, а также переводили деньги между счетами.

В области продолжает развиваться платежная инфраструктура. За год число банкоматов, платежных и электронных терминалов выросло на 15,8% и достигло 38,8 тысячи устройств.