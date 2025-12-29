Рязанцы обратили внимание на отсутствие освещения у кафе «Бункер» в Солотче

Жители Солотчи обратили внимание на отсутствие освещения у снежных горок рядом с кафе «Бункер». Об этом сообщили в телеграм-канале «Солотча info». Очевидцы отмечают, что это «излюбленное место отдыха всех солотчинских семей», а отсутствие света делает его небезопасным для детей. Местные жители надеются на помощь со стороны властей.

Фото: Солотча info.