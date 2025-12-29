Рязанцам представили программу фестиваля добрых пожеланий «Мир в ожидании чудес»
На сайте «Новогодняя столица России» рязанцам представили программу фестиваля добрых пожеланий «Мир в ожидании чудес», который пройдет 31 декабря.
Главная сцена
- 12:00-14:00 Новогодние мультфильмы;
- 14-00-16:00 Выступление школы диджеинга «СOMMUNITY MUSIC»;
- 16:00-18:00 Новогодние фильмы.
Терем Деда Мороза
12:00-18:00:
- Почта Деда Мороза;
- Ёлка желаний;
- Мастер-классы.
Мастерская Деда Мороза (павильон 1)
- 12:00-14:00 Мастер-классы по рукоделию.
Гастрономия
12:00-18:00:
- Кухня Рязанского края;
- Работа гастрономических сервисов.
Ярмарка
- 12:00-18:00 Ярмарка рязанских ремесленников.
Каток
- 11:00-22:00 Каток.
Выставки
12:00-22:00:
- Выставка арт-объектов от предприятий Рязанской области;
- Аллея креативных елок.
Возрастное ограничение — 6+.