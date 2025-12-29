Рязань
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
5 часов назад
1 187
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
669
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
867
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 445
Рязанцам представили программу фестиваля добрых пожеланий «Мир в ожидании чудес»

На сайте «Новогодняя столица России» рязанцам представили программу фестиваля добрых пожеланий «Мир в ожидании чудес», который пройдет 31 декабря.

Главная сцена

  • 12:00-14:00 Новогодние мультфильмы;
  • 14-00-16:00 Выступление школы диджеинга «СOMMUNITY MUSIC»;
  • 16:00-18:00 Новогодние фильмы.

Терем Деда Мороза

12:00-18:00:

  • Почта Деда Мороза;
  • Ёлка желаний;
  • Мастер-классы.

Мастерская Деда Мороза (павильон 1)

  • 12:00-14:00 Мастер-классы по рукоделию.

Гастрономия

12:00-18:00:

  • Кухня Рязанского края;
  • Работа гастрономических сервисов.

Ярмарка

  • 12:00-18:00 Ярмарка рязанских ремесленников.

Каток

  • 11:00-22:00 Каток.

Выставки

12:00-22:00:

  • Выставка арт-объектов от предприятий Рязанской области;
  • Аллея креативных елок.

Возрастное ограничение — 6+.