Россиян предупредили об опасности бутербродов с икрой
По словам кандидата медицинских наук Ольги Тарасовой, икру не следует есть с белым хлебом и маслом, поскольку это нанесёт «тройной удар» по поджелудочной железе и печени. Она отметила, что лучшей парой для икры станет нейтральный крекер или хлебец из цельного зерна.
Об этом сообщает «Лента. ру».
