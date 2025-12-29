Россиян предупредили об опасности бутербродов с икрой

По словам кандидата медицинских наук Ольги Тарасовой, икру не следует есть с белым хлебом и маслом, поскольку это нанесёт «тройной удар» по поджелудочной железе и печени. Она отметила, что лучшей парой для икры станет нейтральный крекер или хлебец из цельного зерна.

Россиян предупредили об опасности бутербродов с икрой. Об этом сообщает «Лента. ру».

По словам кандидата медицинских наук Ольги Тарасовой, икру не следует есть с белым хлебом и маслом, поскольку это нанесёт «тройной удар» по поджелудочной железе и печени.

Она отметила, что лучшей парой для икры станет нейтральный крекер или хлебец из цельного зерна.