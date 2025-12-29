Россиян предупредили о штрафах за запах во время приготовления холодца

Запах холодца при приготовлении может стать основанием для штрафа по статье 6.4 КоАП РФ, связанной с нарушением санитарных норм. Если запах мешает соседям в многоквартирном доме, они могут пожаловаться в Роспотребнадзор. При системных нарушениях ведомство проводит проверку, замеряет воздух и может составить протокол. В случае единичного инцидента обычно ограничиваются предупреждением. Штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований составляет от 500 до 1500 рублей. Для начала процедуры жалобы нужно обратиться к участковому или в Роспотребнадзор. Штраф будет применён только при превышении допустимых концентраций запахов.

Запах, возникающий во время приготовления холодца, может стать основанием для штрафа по статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Об этом рассказала юрист Екатерина Нечаева, передает «Абзац».

В случае, если жильцам многоквартирного дома мешают ароматы из соседней квартиры, они имеют право обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

Если ведомство установит нарушения, оно сможет составить административный протокол. Однако, как отметила Нечаева, для привлечения к ответственности необходимо наличие системных нарушений. В случае единичного инцидента надзорные органы могут ограничиться только предупреждением.

Юрист уточнила, что хотя прямого штрафа за запах еды не предусмотрено, он может подпадать под статью 6.4 КоАП РФ, касающуюся нарушения санитарно-эпидемиологических требований. За это правонарушение гражданам грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

Для начала процедуры соседям необходимо обратиться к участковому или в Роспотребнадзор, который проведет проверку и замер воздуха. Штраф будет выписан только в том случае, если будут превышены предельно допустимые концентрации запахов.