Россиян начали обманывать адвент-календарями в Telegram

Под конец года мошенники активизировали угоны аккаунтов россиян в Telegram, предлагая «призы для самых активных пользователей». Они обещают Premium-подписку или внутреннюю валюту — «звёзды», но ведут пользователей на фишинговые сайты и вредоносные боты, собирая данные для входа и коды подтверждения. Схемы распространяются через TikTok с видео и ссылками на поддельные «статистики». Некоторые боты ещё не заблокированы. Мошенники также используют «адвент-календари» Telegram, где пользователей просят указать личные данные и подписаться на множество каналов — вероятно, для дальнейших мошеннических действий.

Под конец года злоумышленники активизировали схемы угона аккаунтов россиян в Telegram, используя предложения о «призах для самых активных пользователей». Об этом сообщает ИБ-компания F6.

Мошенники предлагают проверить личную статистику пользователей, обещая им Premium-подписку или внутреннюю валюту мессенджера — «звезды». Однако вместо этого пользователи попадают на фишинговые сайты и вредоносные Telegram-боты.

Злоумышленники активно продвигают свои схемы через TikTok, используя видео и ссылки на фальшивые «статистики». Как минимум несколько таких ботов уже существуют и пока не заблокированы. Они требуют у пользователей данные для входа в аккаунт и код подтверждения, который на самом деле является кодом безопасности, позволяющим мошенникам получить доступ к аккаунту.

Кроме того, мошенники начали использовать схему с «адвент-календарями» от Telegram. Пользователи вновь направляются в Telegram-боты, где их просят указать личные данные и подписаться на множество каналов. Аналитики предполагают, что такие каналы могут быть использованы в других мошеннических схемах.