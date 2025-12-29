Рязань
Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
631
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
805
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 400
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
490
Россиян начали обманывать адвент-календарями в Telegram
Под конец года мошенники активизировали угоны аккаунтов россиян в Telegram, предлагая «призы для самых активных пользователей». Они обещают Premium-подписку или внутреннюю валюту — «звёзды», но ведут пользователей на фишинговые сайты и вредоносные боты, собирая данные для входа и коды подтверждения. Схемы распространяются через TikTok с видео и ссылками на поддельные «статистики». Некоторые боты ещё не заблокированы. Мошенники также используют «адвент-календари» Telegram, где пользователей просят указать личные данные и подписаться на множество каналов — вероятно, для дальнейших мошеннических действий.

Под конец года злоумышленники активизировали схемы угона аккаунтов россиян в Telegram, используя предложения о «призах для самых активных пользователей». Об этом сообщает ИБ-компания F6.

Мошенники предлагают проверить личную статистику пользователей, обещая им Premium-подписку или внутреннюю валюту мессенджера — «звезды». Однако вместо этого пользователи попадают на фишинговые сайты и вредоносные Telegram-боты.

Злоумышленники активно продвигают свои схемы через TikTok, используя видео и ссылки на фальшивые «статистики». Как минимум несколько таких ботов уже существуют и пока не заблокированы. Они требуют у пользователей данные для входа в аккаунт и код подтверждения, который на самом деле является кодом безопасности, позволяющим мошенникам получить доступ к аккаунту.

Кроме того, мошенники начали использовать схему с «адвент-календарями» от Telegram. Пользователи вновь направляются в Telegram-боты, где их просят указать личные данные и подписаться на множество каналов. Аналитики предполагают, что такие каналы могут быть использованы в других мошеннических схемах.