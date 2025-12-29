Путин провел совещание по ситуации в зоне СВО

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное текущей обстановке в зоне специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное текущей обстановке в зоне специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства заявил о необходимости решительно пресекать попытки противника помешать действиям ВС РФ в районе Купянска. По его словам, освобождение Северска создает условия для развития наступления на всю агломерацию Славянска и Краматорска.

Путин поручил продолжить в 2026 году работу по расширению полосы безопасности вдоль границы России и Украины.

Кроме того, он сообщил, что войска группировки «Восток» прорвали оборону противника и развивают наступление в направлении Запорожья, а блокированная у реки Оскол группировка ВСУ постепенно теряет боеспособность.

Освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, по словам президента, идет поэтапно, украинские войска отступают.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что за год под контроль российских войск перешли 334 населенных пункта. По его словам, ВС РФ взяли под контроль юго-восточную часть Гришина, продвигаются в районе Красного Лимана, освободили около 50% Новопавловки в Днепропетровской области и ведут бои за Орехов, продвигаясь в сторону Запорожья.