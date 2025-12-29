Рязань
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
5 часов назад
1 187
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
669
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
867
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 445
Путин провел совещание по ситуации в зоне СВО
Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное текущей обстановке в зоне специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства заявил о необходимости решительно пресекать попытки противника помешать действиям ВС РФ в районе Купянска. По его словам, освобождение Северска создает условия для развития наступления на всю агломерацию Славянска и Краматорска.

Путин поручил продолжить в 2026 году работу по расширению полосы безопасности вдоль границы России и Украины.

Кроме того, он сообщил, что войска группировки «Восток» прорвали оборону противника и развивают наступление в направлении Запорожья, а блокированная у реки Оскол группировка ВСУ постепенно теряет боеспособность.

Освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, по словам президента, идет поэтапно, украинские войска отступают.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что за год под контроль российских войск перешли 334 населенных пункта. По его словам, ВС РФ взяли под контроль юго-восточную часть Гришина, продвигаются в районе Красного Лимана, освободили около 50% Новопавловки в Днепропетровской области и ведут бои за Орехов, продвигаясь в сторону Запорожья.